Для контроля предстоящего весеннего поводка в Башкирии увеличено число автоматических гидропостов

О готовности пунктов временного размещения, организации работы взрывных команд, создании и поддержании в готовности системы оповещения, а также функционирования системы обеспечения вызова экстренных и оперативных служб по единому номеру «112» рассказал председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров:

"Для мониторинга водных объектов республики будет обеспечена готовность пожарно-спасательного вертолета Ка-32 Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям. Данный функционал в прошлом году позволил выявить затороопасные участки рек и принять необходимые меры по оперативной ликвидации заторов, а также оценить фактическую обстановку в зоне подтоплений. Госкомитет по ЧС продолжает развивать геоинформационную систему «Паводок 2.0», которая также доступна для всех граждан на официальном сайте Госкомитета РБ по ЧС в разделе «Геоинформационная система. Паводок 2.0», - заявил Фарит Гумеров.

Также отметил, что в предстоящий паводкоопасный период количество автоматических гидропостов увеличено до 57. Впервые гидропосты установят на водохранилищах: Юмагузинском, Павловском и Нугушском.

Муниципалитетами подготовлено к развертыванию в период паводка 352 пункта временного размещения вместимостью свыше 58 тыс. человек, начата активная реализация противопаводковых мероприятий, приводятся в готовность соответствующие силы и средства.