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Сегодня, 12:22

Путь героя длиной в 100 лет. История ветерана Великой Отечественной из Башкирии Кашшафа Самигуллина

мэрия Уфы
Фото:мэрия Уфы

Ветеран Великой Отечественной войны и один из старейших жителей Уфы Кашшаф Аглетдинович Самигуллин 2 мая отпразднует свой 100-летний юбилей. Его полная драматичных событий и невероятных моментов биография — яркий пример служения Родине и людям. О герое проекта ЦУР Башкирии и канала БСТ «Повод гордиться» читайте в материале ИА «Башинформ».

Кашшаф Самигуллин родился в 1923 году в деревне Нижние Карамалы Ермекеевского района Башкирии. Он рано остался сиротой, но, несмотря на все тяготы и лишения, сумел преодолеть испытания судьбы. Каждый день Кашшаф ходил на учебу в соседнее село — мечтал стать педагогом. В 1940-м устроился работать старшим пионервожатым в Старотуровскую школу. Однако жизненным планам не суждено было воплотиться — началась война. В 17-летнем возрасте Самигуллин ушел добровольцем на фронт. С этим помогла двоюродная сестра, которая работала в ЗАГСе и «состарила» юношу на один год.

Его направляют в Краснохолмское военно-пехотное училище, а уже 15 мая 1942-го Кашшаф попадает на Калининский фронт — в 20-ю армию, дислоцировавшуюся подо Ржевом. Здесь он служил командиром пулеметного расчета. Выполняя боевую задачу по форсированию реки Вазуза на лодках и плотах, Самигуллин умело прикрывал огнем другие подразделения десантного полка. В ходе ожесточенной битвы получил тяжелое ранение и контузию.

«Ключицу сломало, два запала было. Мне первую помощь оказали. Я просил пить, а мне говорили: пить нельзя, терпи», — вспоминал он в интервью каналу БСТ.

Долгих 7 месяцев Кашшаф Самигуллин провел в военном госпитале — врачам удалось поставить воина на ноги, установив II группу инвалидности. Когда Самигуллин осознал, что не сможет вернуться к своим товарищам, он решил посвятить себя борьбе с опасными преступниками. Поступил в школу милиции, после окончания которой пошел работать в Народный комиссариат внутренних дел. Начинал службу младшим лейтенантом, а завершил — в звании полковника КГБ БАССР, уйдя на заслуженный отдых в августе 1985-го.

«Рисковал, конечно. С двумя бандитами однажды разбираться пришлось, они муллу убили. Оказалось, сыновья муллы активистами были, из-за этого их жизни лишили», — рассказывал Кашшаф Самигуллин.
Кашшаф и Сазида Самигуллины
Кашшаф и Сазида Самигуллины

Со своей избранницей Сазидой Мухаметлатыповной Самигуллин познакомился в 1947-м, когда приехал в командировку в родной Ермекеевский район. Красивую девушку он встретил у родника и полюбил с первого взгляда. Через три дня пара поженилась. Они прожили душа в душу 73 года, вырастив троих детей, 8 внуков и двух правнуков. К сожалению, несколько лет назад Кашшаф Самигуллин овдовел.

«Она не только подруга жизни, она и моим помощником была. Верная. Никому не говорила, где я работаю. Даже дети мои не знали», — делится Кашшаф Аглетдинович.

Кашшаф Самигуллин за долгую и плодотворную жизнь награжден 42 правительственными и 34 ведомственными наградами, но особенно гордится он орденом генерал-майора Минигали Шаймуратова. Сегодня герой по-прежнему бодр и полон сил, активно участвуя в общественных мероприятиях столицы республики и делясь бесценным опытом с молодыми поколениями защитников страны. 

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