Путь героя длиной в 100 лет. История ветерана Великой Отечественной из Башкирии Кашшафа Самигуллина

Ветеран Великой Отечественной войны и один из старейших жителей Уфы Кашшаф Аглетдинович Самигуллин 2 мая отпразднует свой 100-летний юбилей. Его полная драматичных событий и невероятных моментов биография — яркий пример служения Родине и людям. О герое проекта ЦУР Башкирии и канала БСТ «Повод гордиться» читайте в материале ИА «Башинформ».

Кашшаф Самигуллин родился в 1923 году в деревне Нижние Карамалы Ермекеевского района Башкирии. Он рано остался сиротой, но, несмотря на все тяготы и лишения, сумел преодолеть испытания судьбы. Каждый день Кашшаф ходил на учебу в соседнее село — мечтал стать педагогом. В 1940-м устроился работать старшим пионервожатым в Старотуровскую школу. Однако жизненным планам не суждено было воплотиться — началась война. В 17-летнем возрасте Самигуллин ушел добровольцем на фронт. С этим помогла двоюродная сестра, которая работала в ЗАГСе и «состарила» юношу на один год.

Его направляют в Краснохолмское военно-пехотное училище, а уже 15 мая 1942-го Кашшаф попадает на Калининский фронт — в 20-ю армию, дислоцировавшуюся подо Ржевом. Здесь он служил командиром пулеметного расчета. Выполняя боевую задачу по форсированию реки Вазуза на лодках и плотах, Самигуллин умело прикрывал огнем другие подразделения десантного полка. В ходе ожесточенной битвы получил тяжелое ранение и контузию.

«Ключицу сломало, два запала было. Мне первую помощь оказали. Я просил пить, а мне говорили: пить нельзя, терпи», — вспоминал он в интервью каналу БСТ.