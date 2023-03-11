В Башкирии создадут многофункциональный центр помощи молодежи

В Башкирии создадут общественный центр помощи молодым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Об этом со ссылкой на публикацию председателя госкомитета республики по молодежной политике Яны Гайдук сообщили в ЦУР региона.

Центр будет действовать по принципу «единого окна», где ребятам предоставят временное жилье, питание и одежду, помогут с поиском работы, окажут медицинскую, психологическую и юридическую поддержку.

Как рассказала Яна Гайдук, первое подобное учреждение откроется на базе молодежного пространства «Йәшлек House» в Уфе. Проект объединит профильные ведомства, НКО, благотворительные фонды, общественные организации, социальные гостиницы, волонтеров, представителей бизнеса и т. д.

«Создание таких центров вошло в перечень поручений президента России по итогам заседания Госсовета РФ по вопросам молодежной политики в 2022 году. Кто-то сейчас может сказать — «нет тут проблем, все отлажено, все работает». А я говорю — необходимость такого «единого окна» есть. В понятном и удобном для молодежи формате. Каждый день я общаюсь с молодыми людьми, лично! Они приходят и делятся обычными жизненными проблемами и просят поддержки. Мы не создаем новой «сущности» и не подменяем функций других учреждений. Задача — объединить эти самые функции и возможности вокруг конкретного молодого человека с целью оперативной помощи и поддержки. При этом — минимум бюрократии и реагирование на срочные потребности «здесь и сейчас», — отметила Яна Гайдук.

Работа начнется уже в апреле 2023-го года, добавила глава госкомитета.

Ранее «Башинформ» писал, что с 2024 года вузы республики будут начислять дополнительные баллы школьникам, которые работают добровольцами и волонтерами.