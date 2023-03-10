Жителей Башкирии освободят от сбора документов при оформлении компенсации за капремонт

Жителям Башкирии не надо будет собирать справки, чтобы оформить компенсацию по взносам за капремонт. Соответствующие правки в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» готовятся внести депутаты Госсобрания.

Как стало известно агентству «Башинформ» от пресс-службы регионального парламента, нововведения предполагают, что всю необходимую информацию ведомства и подведомственные учреждения могут получить в рамках электронного взаимодействия. То есть они будут запрашивать ее самостоятельно и будут не вправе требовать от граждан такую информацию.

Документ был принят в первом чтении в январе. К законопроекту поступила одна поправка. Доработанный текст закона будет рассмотрен комитетом по жилищной политике и инфраструктурному развитию 14 марта. В случае одобрения он будет рекомендован к принятию во втором и третьем чтении на пленарном заседании Курултая, которое предварительно намечено на 30 марта.