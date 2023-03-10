За сутки число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до 195 человек

Количество ковид-заболевших за сутки увеличилось в Башкирии до 195 человек, сообщили «Башинформу» в министерстве здравоохранения республики.

Всего с начала пандемии в регионе заболели почти 357 тысяч жителей.

«В стационарах сейчас находятся 139 заболевших коронавирусом, 89 из них — пожилые люди, — отметили в минздраве. — Амбулаторно лечатся около 2,2 тысячи человек, почти 700 из них — пациенты старше 60 лет».

Что касается вакцинации населения, то оба компонента «антикоронавирусной» вакцины получили в Башкирии более 3,448 млн человек.