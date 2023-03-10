В Уфе выявлено 624 нарушения, касающихся очистки от снега дворов и крыш

Госжилнадзор Башкирии опубликовал результаты мониторинга состояния дворовых территорий республики за период со 2 января по 9 марта текущего года. Так, специалистами ведомства осмотрено 4405 дворов и крыш, выявлено 1275 нарушений, из них в Уфе осмотрено 1967 дворовых территорий и выявлено 624 нарушения (48% от общего числа). Объекты выбирались на основе мониторинга СМИ, соцсетей и с учетом сообщений, поступивших на горячую линию ведомства.

Много нарушений выявлено также в Октябрьском, Стерлитамаке, Салавате, Сибае и в Дюртюлинском, Туймазинском, Хайбуллинском, Белебеевском, Белорецком, Абзелиловском, Баймакском, Ишимбайском районах. Информация о фактах выявленных нарушений незамедлительно доводится до управляющих и обслуживающих организаций, администраций районов и городов. В случае отсутствия оперативной реакции на эту информацию госкомитетом в адрес управляющих организаций выдаются предостережения. За указанный период выдано 203 предостережения. Возбуждено 42 административных дела.

Ранее «Башинформ» рассказывал о результатах контроля, проведенного ведомством в 2022 году.