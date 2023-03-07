Уборка снега, безопасность, энергосбережение: результаты контроля госжилнадзора Башкирии в 2022 году

Основной акцент в работе государственного комитета по жилищному и строительному надзору Башкирии в 2022 году был сделан на проведение профилактических мероприятий, что позволило выстроить конструктивные отношения с поднадзорными организациями, которые видят в сотрудниках ведомства экспертов, способных дать дельные рекомендации по налаживанию эффективной работы. При таком подходе добросовестные управляющие организации сами обращаются за советами и рекомендациями, что позволяет выстроить доверительные деловые отношения.

Традиционно приоритетным направлением работы госкомитета остается обеспечение своевременной и качественной подготовки ЖКХ к зиме и контроля за безаварийным прохождением отопительного сезона. В 2022 году госкомитетом осмотрено 8025 многоквартирных домов, в 7253 из которых (90,3%) выявлены нарушения, связанные с подготовкой к зиме. Среди наиболее характерных: отсутствие ревизии запорной арматуры, неисправность тепловой изоляции трубопроводов, их коррозия, ненадлежащее остекление в местах общего пользования. Впервые представители госкомитета были в составе комиссий по приемке готовности объектов к зиме, эта работа продолжится и в дальнейшем.

По словам главного государственного жилищного инспектора РБ Артура Давлетшина, не остались без внимания и вопросы жителей по поводу начисления платы за отопление. По группе домов этот вопрос урегулирован, там, где имелись незаконные начисления, вопросы решаются в судебном порядке.

Сейчас госкомитет проводит массовые рейды по контролю за своевременной и качественной очисткой территорий от снега, а кровель домов – от сосулек. В приоритете также: безопасность газового оборудования, повышение энергоэффективности многоквартирных домов, проведение капремонта, содержание детских площадок и др.

На особом контроле своевременное рассмотрение и принятие мер по каждому поступившему в ведомство обращению. В 2022 году поступило 18 692 обращения. 24% из них касаются начисления платы за услуги ЖКХ, 76% - работы управляющих компаний. В каждом случае решения принимались индивидуально.

В настоящее время, по данным ГИС ЖКХ, в Башкирии насчитывается 18 376 многоквартирных домов. Лицензии на управление ими получили 738 организаций. За всё время реализации механизма лицензирования, с 2015 года, действие 167 лицензий прекращено.

На состоявшемся 2 марта 2023 года заседании лицензионной комиссии лицензии на управление многоквартирными домами получили 9 новых управляющих компаний. Трем компаниям было отказано, причины: совпадение названия с действующими УК и отсутствие кода и наименования вида деятельности.

Ранее «Башинформ» сообщал, что делает республика для модернизации отрасли ЖКХ.