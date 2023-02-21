И.о. министра ЖКХ Башкирии рассказала, как будет исполняться поручение Президента

Исполняющая обязанности министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова на своей странице в социальных сетях рассказала, что республика делает для модернизации отрасли.

«Министерство ЖКХ Башкирии разработало и утвердило региональную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры до 2027 года. Пока в нее вошли заявки муниципалитетов только на ближайшие два года. В основном запланированы мероприятия по капитальному ремонту линейных объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. За время работы программы планируется выполнить капитальный ремонт 435 км сетей на сумму 5,9 млрд рублей, 70% из которых – средства Фонда развития территорий Российской Федерации», - написала Ирина Голованова.

В своем послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин сделал акцент на развитии сферы ЖКХ, отметив, что в течение 10 лет в программу развития отрасли будет инвестировано 4,5 трлн рублей.

«Мы знаем, насколько это важно для граждан, насколько запущена эта сфера. Важно, чтобы программа сразу получила мощный старт», - сказал Владимир Путин.