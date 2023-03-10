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Сегодня, 06:56

Кредиты застройщикам, зима возвращается, погибшие в пожарах: новости России и Башкирии к 10 марта

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

По итогам IV квартала 2022 года банки увеличили кредитование застройщиков на 10%, сообщает Банк России. Портфель проектного финансирования строительства жилья достиг 4,8 трлн рублей, а его доля в общем корпоративном портфеле российских банков составила 8,1%. Продажи жилья на первичном рынке существенно увеличились к концу года, что отразилось на объеме поступлений средств на эскроу-счета, за квартал он вырос до 851 млрд рублей.

Предприятия Башкирии приглашаются к участию в программе «Акселератор экспортного роста», предназначенной для развития экспортного потенциала предприятий – участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Первый модуль программы стартует 15 марта. Эффективность программы подтверждается контрактами предприятий, ранее участвовавших в программе. Так, в 2019-2022 годах в ней приняло участие более 700 предприятий-участников национального проекта, из которых 25% заключили 392 экспортных контракта на сумму более 16,8 млрд рублей. Подробнее о возможностях участия – на сайте министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ.

В Башкирии ограничили движение на участках автомобильных дорог в Аургазинском и Кармаскалинском районах из-за неблагоприятной погоды. Оно продлится до 10.00 10 марта. Пока в республике плюсовые температуры и активно тает снег, а в Москве возвращаются январские морозы – в ночь на субботу температура воздуха упадет до –20 градусов.

Ночью в Башкирии произошли пожары, в которых пострадали люди. Так, в Кигинском районе погибла женщина, а при пожаре в Кушнаренковском районе – мужчина, женщина и ребенок.

Подробнее об этих и других новостях – на сайте «Башинформа».

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