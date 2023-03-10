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Вчера, 17:18

«Гознак» возобновляет выдачу загранпаспортов нового образца по ранее принятым заявлениям

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В настоящий момент «Гознак» занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов сроком на 10 лет по полученным ранее заявкам. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе предприятия. Речи о производстве документов в обычном режиме пока не идет. О возобновлении приема заявок на получение загранпаспортов нового поколения дополнительно сообщит МВД России.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в начале февраля «Гознак» приостановил печать загранпаспортов нового образца в связи с дефицитом микросхем. Процесс приостановили до второй половины марта 2023 года.

Автор:Ляйсан Закирова
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