«Гознак» возобновляет выдачу загранпаспортов нового образца по ранее принятым заявлениям

В настоящий момент «Гознак» занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов сроком на 10 лет по полученным ранее заявкам. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе предприятия. Речи о производстве документов в обычном режиме пока не идет. О возобновлении приема заявок на получение загранпаспортов нового поколения дополнительно сообщит МВД России.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в начале февраля «Гознак» приостановил печать загранпаспортов нового образца в связи с дефицитом микросхем. Процесс приостановили до второй половины марта 2023 года.