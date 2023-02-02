«Гознак» приостановил печать загранпаспортов нового образца

«Гознак» временно приостановил печать загранпаспортов нового образца, выдающихся сроком на 10 лет. Как стало известно агентству «Башинформ» от собственного источника, до апреля можно оформить документ только старого образца.

Между тем РИА Новости со ссылкой на текст письма клиентской поддержки сообщает о том, что «Госуслуги» уже начали рассылать жителям регионов России уведомления о временных ограничениях.

«Доводим до вашего сведения, что по технической причине, сложившейся на московской печатной фабрике АО "Гознак", оформление и выдача заграничных паспортов нового поколения <...> приостановлено предварительно до второй половины марта 2023 года», - цитирует РИА Новости сообщение портала.

«Башинформ» обратился за разъяснением в МВД Башкирии. Как только в ведомстве подготовят ответ, мы его опубликуем.