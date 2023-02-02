«Гознак» объяснил приостановку выдачи новых загранпаспортов дефицитом микросхем

«Гознак» объяснил временное прекращение выдачи загранпаспортов нового образца дефицитом микросхем. Он возник на фоне повышенного в последние месяцы объема заявок на оформление загранпаспортов с десятилетним сроком действия, в которые встраиваются чипы с биометрией, пояснили в госпредприятии.



«В настоящее время производитель этих микросхем, АО «Микрон», осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы. Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца», - сообщает телеграм-канал «Гознака».

Ранее «Башинформ» писал, что до конца марта 2023 года «Гознак» приостановил печать загранпаспортов нового образца.