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Вчера, 17:33

В Уфе готовятся обрабатывать территории от мышей и клещей

Согласно прогнозам специалистов, в текущем году их распространение ожидается выше среднестатистического.

В администрации Уфы обсудили вопросы дератизации - обработки от грызунов. Как известно, Урал является крупным природным очагом геморрагической лихорадки,  а многолетние наблюдения установили периодичность массового распространения грызунов.

По данным Роспотребнадзора по РБ, после нескольких сравнительно благополучных лет в 2022 году наблюдался рост заболеваемости по всей республике. Переболели 2993 жителя республики — в 5 раз больше, чем в 2021-м. В половине случаев это были бытовые условия, 12,4% пришлись на садовые товарищества, 1,3% заразились на работе. Причем, как сообщал Башинформ, 66% заражений приходится на городских жителей. 

Текущей весной ожидается численность мышей и клещей выше среднестатистических показателей. Их хорошей выживаемости способствует толщина снежного покрова.

Поэтому Центр дезинфекции планирует обработать больше площадей, а перед дератизацией предстоит провести санитарную очистку территорий, убрать несанкционированные свалки, а предприятиям торговли - создать необходимый запас препаратов и приманок.

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