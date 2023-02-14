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Сегодня, 11:53

В Башкирии ожидается рост заболеваемости мышиной лихорадкой

Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов / архив ИА «Башинформ»

Роспотребнадзор Башкирии усилил меры по борьбе с мышиной лихорадкой. Главный санитарный врач республики Анна Казак подписала соответствующее постановление.

В документе говорится, что эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в регионе расценивается как «крайне неблагополучная».

За 2022 год в республике зафиксировано 2993 случая заболевания «мышкой». Показатель в 2,5 раза выше средних значений за последние 10 лет. Причем доля заболевших среди городских жителей составляет 66,4%, на сельское население приходится только 34,6%.

Случаи инфицирования были подтверждены в 50 районах и 7 городах Башкирии. «Рекордсменами» стали Благовещенский (306 случаев), Уфимский (178 случая) и Мишкинский (31 случай) районы.

По прогнозам специалистов надзорного ведомства, учитывая высокую численность грызунов осенью и зимой, к весне 2023 года ожидается, что заболеваемость мышиной лихорадкой будет только расти.

В связи с чем Роспотребнадзор усилил меры по профилактике заболевания. Правительству Башкирии рекомендовано увеличить финансирование на дератизацию общественных территорий и увеличить обрабатываемые площади в два раза, почти до ста тысяч га.

В список эффективных мер по борьбе с ГЛПС также вошли своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок, благоустройство и уборка в населенных пунктах, парках и скверах, обработка лесопарковых зон и детских лагерей, обеспечение специализированных магазинов средствами дератизации для того, чтобы они были в наличии и жители могли их беспрепятственно купить. Контроль за эпидемситуацией и реализация профилактических мер остается за надзорным ведомством.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что в ноябре 2022 года в Туймазинском районе было зарегистрировано массовое заражение школьников. «Мышка» была диагностирована у 19 детей. О том, как распознать опасную болезнь и как обезопасить себя, читайте здесь.

Автор:Ляйсан Закирова
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