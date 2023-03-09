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Сегодня, 11:15

В Уфе еще четыре старинных деревянных дома включены в список объектов культурного наследия

Яндекс. Панорамы
Фото:Яндекс. Панорамы

В Уфе еще четыре дома на улице Октябрьской революции внесены в список объектов культурного наследия местного значения. Это «Особняк Шамовых со старообрядческой моленной» (д. 49), «Западный дом усадьбы Сахарова С. В.» (д. 60), «Усадьба Сперанского В.В. , дом восточный» (д. 58/1), «Особняк Аверьяновых» (д. 51). Согласно закону, объекты культурного наследия не подлежат сносу.

На улице Октябрьской революции — бывшей Большой Казанской в историческом центре Уфы, сохранились постройки конца 19 — начала 20 века. К 450-летию города на улице планируется расширить пешеходную часть, привести в порядок дорогу, провести благоустройство. Дома — объекты культурного наследия, большей частью аварийные и расселены.

В марте на исторической улице начинаются работы по переносу сетей газопровода, водоснабжения и водоотведения, силовых кабелей — чтобы расширить тротуары. Проезжая часть останется двухполосной. Как сообщал Башинформ, сейчас город ищет подрядчика II этапа, в котором обозначены работы по благоустройству. Они должны быть завершены к 31 июля 2024 года.

Яндекс. Панорамы
Яндекс. Панорамы
Яндекс. Панорамы
Яндекс. Панорамы
Яндекс. Панорамы
Яндекс. Панорамы
Яндекс. Панорамы
Яндекс. Панорамы
Фото:Яндекс. Панорамы
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