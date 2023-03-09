В ближайшие дни в Башкирии значительно потеплеет

В ближайшие два дня в Башкирии потеплеет до +4 градусов, сообщили синоптики республики.

По данным Башгидромета, сегодня, 9 марта, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, в снег с дождем, местами до умеренного. В отдельных районах прогнозируется гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью и утром на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -1, +4 градуса.

В пятницу, 10 марта, в регионе ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами до умеренных. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1, -6 градусов, днем -1, +4.

В субботу, 11 марта, прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, местами небольшие. в отдельных районах гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем -3, +2 градуса.

Как сообщал ранее «Башинформ», 9-11 марта среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 3-5° выше нормы.