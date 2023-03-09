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Вчера, 16:25

В Башкирии взорвали лед на реке Уршак

Фарит Гумеров, Telegram
Фото:Фарит Гумеров, Telegram

В Башкирии 9 марта военные взрывники с участием спасателей госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям провели первые взрывные работы в этом году на реке Уршак в Чишминском районе.

«Эта работа проводится в рамках превентивных мероприятий по недопущению заторов льда и резких подъёмов уровней воды с подтоплением населенных пунктов. Взрывные работы будут проводиться по мере необходимости в местах возможных ледовых заторов», — сообщил в своем телеграм-канале председатель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

Ранее «Башинформ» информировал о том, как Башкирия готовится к прохождению половодья-2023.

Видео:Фарит Гумеров, телеграм
Автор:Ксения Калинина
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