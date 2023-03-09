В Башкирии медики выходили новорожденную девочку весом 1200 граммов. Историю спасения малышки рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

«Люблю свою работу еще и за трогательные моменты, которые она дарит. Сегодня присутствовал на торжественной выписке новорожденной с красивым именем Жасмин. Девочка родилась в республиканском перинатальном центре еще в январе. При рождении ее вес был всего 1200 граммов», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы регионального минздрава, беременность мамы протекала сложно. Была угроза ее прерывания, гестоз, декомпенсированная плацентарная недостаточность, отслойка плаценты. На 31-й неделе врачи приняли решение об экстренном оперативном родоразрешении. Ребенок родился в тяжелом состоянии, его сразу направили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где проводилась искусственная вентиляция легких. Также в легкие вводился специальный препарат, помогающий им «созреть», проводилась интенсивная терапия. На девятые сутки девочка начала самостоятельно дышать и ее перевели в отделение недоношенных детей, где было продолжено лечение и выхаживание.

«Сегодня Жасмин весит 2300 граммов и хорошо набирает вес. Для дальнейшего наблюдения она будет находиться на учете в кабинете катамнеза», — рассказал министр.

Ранее «Башинформ» сообщал о спасении новорожденной весом 490 граммов.