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Сегодня, 11:00

В Уфе врачи выходили новорожденного малыша весом 490 грамм

телеграмм-канал министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина
Фото:телеграмм-канал министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина

В Уфе медики выходили девочку, родившуюся с экстремально низким весом — 490 грамм. О работе врачей республиканского клинического перинатального центра рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Малышка уже дома, она хорошо растёт и догоняет своих сверстников.

По словам Айрата Рахматуллина, беременность мамы проходила непросто. Она состояла на учёте у специалистов, поскольку существовала угроза прерывания беременности.

«Мама девочки поступила в приёмное отделение на 25 неделе беременности с преждевременным излитием околоплодных вод. Её экстренно доставили в операционную и путём операции кесарево сечения на свет появилась девочка 490 грамм и 29 сантиметров. Ребёнок был сразу доставлен в реанимацию и почти месяц находился на ИВЛ, ещё месяц на назальных канюлях, пока не смог самостоятельно задышать. Потом медработники долго выхаживали малышку в отделении патологии новорожденных № 1, где она набирала вес и крепла», — написал Айрат Рахматуллин в своём телеграм-канале.

Ранее в Уфе врачи РКБ им. Куватова и перинатального центра помогли стать мамой ещё одной пациентке. Её малыш также появился на свет раньше срока, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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