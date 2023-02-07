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В Уфе врачи помогли пациентке в критическом акушерском состоянии стать мамой и выходили ее малыша

Айрат Рахматуллин, телеграм-канал
Фото:Айрат Рахматуллин, телеграм-канал

В Уфе врачи РКБ им. Куватова и перинатального центра помогли пациентке в критическом акушерском состоянии стать мамой и выходили ее малыша, появившегося на свет раньше срока. Об этом в своем телеграм-канале 7 февраля сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

«Пациентка находилась на лечении в отделении патологии беременности РКПЦ с полным предлежанием плаценты, признаками ее врастания в шейку и стенку матки, а также в рубец, сформировавшийся после двух операций кесарева сечения. В стационаре проведено полное клинико-лабораторное обследование, включая МРТ-диагностику. Неоднократно собирались консилиумы с участием лечащего доктора, заведующего отделением, а также заместителей главврача по акушерско-гинекологической и педиатрической помощи», — рассказал министр.

На сроке 34-35 недель беременность осложнилась хирургической патологией — ущемленной пупочной грыжей больших размеров. В экстренном порядке женщине провели сложную органосохраняющую операцию. Выполнила ее мультидисциплинарная бригада, в составе которой также были специалисты РКБ им. Куватова.

«Во время проведения операции использовались современные кровесберегающие технологии. Одномоментно выполнена герниорафия — хирургическая операция по лечению грыжи брюшной стенки. В связи со сложной акушерской и хирургической патологиями, обширным оперативным вмешательством, сопряженным с высокой кровопотерей (более 2 л), информация о данной пациентке внесена в федеральную систему мониторинга КАС (критические акушерские состояния). Пациентка была экстренно родоразрешена раньше предполагаемого срока, из-за чего малыш появился на свет очень слабым. Сегодня он набрал вес и хорошо себя чувствует! В детской реанимации ему оказали высококвалифицированную помощь, а после перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Малыш с мамой уже выписаны домой», — сообщил Айрат Рахматуллин.

Айрат Рахматуллин, телеграм-канал
Фото:Айрат Рахматуллин, телеграм-канал
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