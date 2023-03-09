МЧС по Башкирии вновь опровергло фейковую информацию о воздушной тревоге

Жителей Башкирии 9 марта опять пытались напугать фейковым сообщением по радио и телевидению о воздушной тревоге. В пресс-службе МЧС по РБ оперативно прокомментировали ситуацию.

«На территории Республики Башкортостан в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по Республике Башкортостан сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», - пояснили в ведомстве.

Подобные инциденты произошли 22 и 28 февраля, когда жители нескольких российских городов, в том числе и Уфы, услышали по радио объявление о воздушной тревоге. Это тоже было фейком.