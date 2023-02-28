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Сегодня, 12:26

Жителей Башкирии вновь пытались напугать фейковым сообщением по радио о воздушной тревоге

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Жителей Башкирии 28 февраля вновь пытались напугать фейковым сообщением по радио о воздушной тревоге. Как сообщают граждане в соцсетях, сигналы передавались по одной из радиостанций. Подобные случаи сегодня произошли и в других городах России, в том числе и на телевидении.

В пресс-службе МЧС по РБ прокомментировали ситуацию.

«В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов, в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.

Подобный инцидент произошел на прошлой неделе, 22 февраля, когда жители нескольких российских городов, в том числе и Уфы, услышали по радио объявление о воздушной тревоге. Это тоже было фейком.

Между тем в Башкирии 1 марта запланировано проведение комплексной проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения РБ с кратковременным включением всех имеющихся на территории региона электрических сирен и перехватом каналов теле- и радиовещания. Об этом «Башинформу» сообщили в госкомитете РБ по ЧС.

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