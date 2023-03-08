За три года на развитие сельских территорий Башкирии направили 6,2 миллиарда рублей

В 2020-2022 годы в Башкирии на реализацию государственной программы комплексного развития сельских территорий направили 6,2 млрд рублей, из которых 3,6 млрд - федеральные средства. Основными направлениями госпрограммы являются строительство жилья, социальных объектов, дорог и благоустройство территорий, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

В результате 486 семей получили субсидии на улучшение жилищных условий, 107 семьям построены дома, реализованы 130 проектов по благоустройству сельских территорий, проложено 19,3 км дорог, 33 км линий газопровода и более 18 км водопроводов. Кроме этого, введены 20 объектов по проектам комплексного развития сельских территорий и реализованы 5 проектов комплексной жилищной застройки.

В 2023 году республика планирует в рамках госпрограммы построить 69 объектов с объемом бюджетного финансирования более 1,315 млн рублей. Параллельно идут работы по реализации 53 проектов благоустройства сельских территорий, по которым общий объем финансирования составил порядка 94 млн рублей. Кроме того, будут реализованы три проекта комплексной жилищной застройки в Аургазинском и Бураевском районах, к ним построят более 4,5 км автодорог.

Ранее «Башинформ» сообщал о планах по благоустройству общественных пространств в Башкирии в 2023 году.