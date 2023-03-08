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Сегодня, 11:29

Руководитель администрации Главы Башкирии рассказал о самом прекрасном дне года

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин в своих соцсетях поздравил жительниц республики с Международным женским днем.

«8 марта — самый прекрасный день в году! И думаю, мужчины со мной согласятся))) Это день, когда мы говорим спасибо женщинам просто за то, что они есть. Выражаем признательность коллегам и говорим теплые слова тем, кого мы даже не знаем лично, но рады поздравить. Дома обнимаем родных и записываем трогательные видеопоздравления, как это делают бойцы с передовой. Пусть все то, чем вы нас окружаете: любовью, добротой и теплом, приходит в вашу жизнь бесконечно. Пусть светлых дней будет как можно больше, а радостные моменты случаются чаще», — написал Забелин.

Он также пожелал всем женщинам региона счастья, крепкого здоровья, внимания и заботы со стороны мужчин.

Ранее «Башинформ» сообщал, что премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подчеркнул умение жительниц справляться со многими вещами и трудностями, сохраняя при этом мягкость и обаяние.

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