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Премьер-министр Башкирии в 8-е марта пожелал женщинам республики счастья и хорошего настроения

ТГ-канал Андрея Назарова
Фото:ТГ-канал Андрея Назарова

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в 8-е марта пожелал всем женщинам республики счастья и хорошего настроения, а также больше добра и радости. Свое поздравление с Международным женским днем он опубликовал в телеграм-канале.

«Международный женский день для меня — один из самых светлых праздников, потому что он включает в себя любовь, красоту, обаяние, нежность, заботу. И, конечно, все это олицетворяется именно женщинами. Мы вас любим, ценим, и очень важно, что вы разделяете с нами все тяготы и сложности, на ваши плечи возлагаются одни из самых непростых задач — не только поддержание домашнего очага, но и развитие общества наравне с мужчинами. Сегодня без женщины невозможно представить развитие региона и страны. И мы это чувствуем, ценим, понимаем. Сегодня 8 марта некоторые празднуют в более сложной обстановке, связанной с СВО. В первую очередь, это коснулось вас, как матерей, жен, дочерей. Нагрузка по воспитанию детей на ваши плечи усилилась, и мы видим, что вы с честью справляетесь с этим. Многих коснулась трагедия, кто-то потерял своих близких, но вы мужественно это переживаете. Заверяю вас, вы не остаетесь одни, мы вместе с вами, мы реализуем специально придуманные меры поддержки мобилизованных и семей участников спецоперации. Сегодня их уже более 30, и количество только увеличится. Мы делаем это для того, чтобы вы чувствовали защищенность в родной республике», — подчеркнул Андрей Назаров.

Он также подчеркнул женские мудрость, чуткость и трудолюбие, а также умение справляться со многими вещами.

«Хочется сказать вам много теплых слов, но их все равно будет недостаточно, чтобы выразить силу нашей любви и восхищения вами. Вы мотивируете нас двигаться вперед и становиться лучше. Вы со многим умеете справляться и всегда остаетесь главной нашей поддержкой и опорой, сохраняя при этом женскую мягкость и обаяние», — отметил премьер-министр Башкирии.

Ранее «Башинформ» подготовил спецматериал, в котором успешные женщины-руководители в отрасли культуры рассказали о своих мамах.

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