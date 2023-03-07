В Башкирии внесли изменения в положение о конкурсе на лучшую организацию по защите прав потребителей

Приказом министерства торговли и услуг Башкирии внесены изменения в приказ республиканского госкомитета по торговле и защите прав потребителей от 14 февраля 2018 года, которым утверждено положение о конкурсе «Лучшая общественная организация по защите прав потребителей в Республике Башкортостан» и составе конкурсной комиссии данного конкурса. Документ опубликован на республиканском интернет-портале правовой информации.

По новой редакции документа, участвовать в конкурсе могут организации, доля иностранного капитала в уставном капитале которых не должна превышать 25% (ранее было 50%). Внесена норма о том, что в подготовке и проведении конкурса помимо министерства участвует конкурсная комиссия, а сообщение о проведении конкурса на сайте министерства должно размещаться не менее чем за 5 рабочих дней (было 15 календарных дней). В документе уточняется, что конкурсная комиссия должна создаваться из числа сотрудников министерства, в ее состав могут войти и члены общественного совета.

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