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Вчера, 15:00

Опыт Башкирии по раннему выявлению рака могут растиражировать в других регионах

Опыт Башкирии по раннему выявлению рака могут растиражировать в других регионах. По словам руководителя администрации Главы республики Максима Забелина, четыре года проведения скрининга колоректального рака (КРР) в рамках диспансеризации взрослого населения минздравом Башкирии показали, что скрининг реализуется успешно и получил общественное признание.

«В прошлом году практика Башкортостана „Программа по раннему выявлению злокачественных новообразований прямой и ободочной кишки“, на платформе АСИ „Смартека“ объявлена лучшей региональной практикой страны и рекомендована агентством стратегических инициатив для тиражирования на территории других российских субъектов. Результаты диспансеризации действительно заслуживают внимания. Региону удалось добиться выявления злокачественных новообразований именно на первой и второй стадии, а доля положительных результатов составила 7,4%. Уже доказано, что эффективные методы выявления снижают заболеваемость на 20% и смертность на 33%», — поделился он результатами программы.

За опытом республиканских врачей по применению скрининга КРР в Башкирию стали приезжать делегации медиков из других регионов. На днях специалисты из Самарской области посетили Республиканский онкологический диспансер и больницу № 13 Уфы.

«Коллеги впечатлены, как в Башкортостане решены организационные вопросы лабораторной диагностики, мониторинга и лечения пациентов с колоректальным раком и фоновых заболеваний. Практику Самарская область планирует применить уже в этом году», — рассказал Максим Забелин.

Ранее «Башинформ» публиковал интервью с главным внештатным онкологом Башкирии о ранней диагностике и современном лечении рака в республике.

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