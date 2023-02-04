Главный онколог Башкирии — о ранней диагностике и современном лечении рака

Какие виды онкологии сейчас наиболее распространены? Сколько жителей республики страдают этим недугом? Является ли наследственность самым серьёзным фактором риска? И главное — как можно позаботиться о своём здоровье? Какие меры принять, какие исследования пройти, чтобы предупредить появление и развитие болезни? Об всем этом главный внештатный онколог минздрава Башкирии Рустем Аюпов рассказал в интервью корреспонденту «Башинформа».

— Сколько жителей нашей республики сегодня страдают этим недугом?

— На сегодняшний день в нашей республике на учете по поводу злокачественных образований различных локализаций находятся около 90 тысяч пациентов. Это уже и пролеченные пациенты, и те, кто продолжают получать лечение. Если брать по году, то на протяжении уже многих лет ежегодно мы регистрируем около 13-14 тысяч новых случаев рака.

— Какие виды онкологии сейчас наиболее распространены?

— Наиболее распространенными видами онкологических патологий на сегодняшний день можно назвать рак лёгкого, рак молочной железы у женщин, рак предстательной железы у мужчин, колоректальный рак, рак кожи. Это наиболее злокачественные новообразования, выявляемые у жителей Башкирии.

Новый стандарт: лечение на мировом уровне

— Как изменились подходы к лечению онкологических заболеваний за последние годы?

— За последние годы резко увеличилось количество новых высокотехнологичных методов лечения. Сегодня онкология - одно из самых высокотехнологичных направлений в медицине, где используются три основных метода лечения: хирургия и лучевая терапия, химиотерапия, иммунотерапия и таргетная терапия.

Основной подход к лечению злокачественных образований - это мультидисциплинарное обсуждение, онкологический консилиум. Когда хирург, химиотерапевт и радиотерапевт обсуждают тактику ведения пациентов, которым необходимо начать лечение. На этом консилиуме обсуждается, с чего начинать лечение, с химиотерапии, лучевой терапии или операции, определяется противопоказания к тому или иному методу лечения. Это основное, что должно соблюдаться в новых стандартах лечения.

— Какие новейшие методы лечения рака используются в нашей республике и насколько они доступны жителям?

— В Башкирии доступны все современные методы лечения пациентов с онкологией. Если мы говорим о хирургии, то нашим пациентам доступны не только традиционные, но и малоинвазивные методы лечения, такие как лапароскопия, торакоскопия, роботическая хирургия. Под видеоконтролем на больших экранах через небольшие проколы проводятся хирургические вмешательства и удаляются органы и ткани, пораженные опухолью, что позволяет нам минимизировать травму и сократить сроки реабилитации пациентов.

Также надо сказать о внутрипросветной эндоскопии, которая сейчас в нашей республике динамично развивается. При эндоскопических процедурах проводятся не только исследования, но и лечебные манипуляции. Например, непосредственно внутри просвета кишки или желудка удаляются доброкачественные опухоли или ранние формы злокачественных опухолей.

Республика также обладает необычайно широкими возможностями применения лучевой терапии. У нас сегодня уже запущены в работу шесть новых линейных ускорителей. Это современные ускорители, которые позволяют с минимальным повреждением здоровых тканей, окружающих опухоль, проводить ионизирующее излучение непосредственно в опухоль. Это очень сложный метод лечения, требующий привлечения большого круга специалистов, это и физики, и рентгенологи, и лаборанты, и специалисты КТ, радиотерапевты. Поэтому с гордостью могу сказать, что лучевые методы лечение рака в нашей республике - одно из самых прогрессивных направлений.

Также нельзя не упомянуть о современных методах противоопухолевой лекарственной терапии, которая реализуется в нашей республике благодаря региональной программе борьбы с онкологическими заболеваниями. Дополнительное финансирование позволяет нам приобретать современные лекарственные средства, которые используются для лечения онкопациентов. Показания к применению таких препаратов определяются онкологами, в том числе на консилиумах. В рамках данной программы оснащены современным оборудованием медицинские организации республики.

— Какие онкологические патологии считались ещё 10 лет назад безнадёжными, а сейчас их можно вылечить?

— Отмечу, что для медицины 10 лет - это не такой большой срок. Но уже сейчас у нас есть серьезные сдвиги по лечению меланомы, рака лёгкого, рака молочной железы. Все это благодаря использованию иммунотерапии, инновационных лекарственных препаратов, которые стали более доступны, в том числе и пациентам из Башкирии.

Конечно, если рак диагностируются на 3-4 стадии заболевания, то это ухудшает прогнозы. К сожалению, есть такие локализации, которые сложно диагностировать из-за анатомических особенностей. В таких случаях, как правило, заболевание диагностируется уже на поздних стадиях.

Доверие врачам и полное исцеление

— Многие до сих пор ставят знак равенства между словами «рак» и «смерть». Расскажите, почему это уже не так?

— Действительно, многими обывателями, которые не погружены в медицину, часто ставится знак равенства между понятиями «рак» и «смерть». Есть даже такое выражение, что рак - это приговор. На самом деле, это уже давно не так. У нас есть показатели, по которым мы оцениваем результаты своей работы, и, прежде всего, это такой показатель, как пятилетняя выживаемость. Мы видим, что пациентов, которые живут дольше пяти лет после радикального лечения, становится больше.

Если взять Башкирию, то сегодня у нас из 90 тысяч человек, состоящих на учете у онколога, 58% живут пять лет и более. В 2018 году этот показатель составлял 51,9%. С каждым годом этот показатель растет и накапливается число пациентов, имеющих устойчивый положительный эффект лечения.

— Выросло ли за последние годы количество пациентов, которые вылечиваются от рака полностью, то есть навсегда забывают о своей болезни и живут дальше?

— Сложно сказать, возможно ли полностью забыть об этом. Но мы видим, что все те методы борьбы с онкологией, которые сегодня направлены на профилактику, раннюю диагностику, доступность и качество лечения, они работают.

К сожалению, в онкологии не может быть эффекта щелчка, когда ты щёлкнул и у тебя показатели стали выше. Постепенно мы движемся к тому, что с каждым годом растет число пациентов, которые живут 5, 10 лет. Есть среди них и те, кто многие годы живут без рецидивов, метастазов, и с каждым годом их становится больше.

Сегодня сильно изменилась позиция медицины по отношению к пациентам с метастатическим раком. Если раньше пациент с единичным, солитарным метастазом или несколькими метастатическими опухолями считался как бесперспективный, то сегодня таких пациентов активно лечат. Я думаю, что каждый из наших онкологов может рассказать несколько ярких примеров о том, как вылечиваются их пациенты с метастатической опухолью. И таких пациентов очень много.

— Насколько важен психологический настрой для лечения онкологических заболеваний?

— Я думаю, что это очень важно. Не знаю, как это действует на саму опухоль, но для врача очень важно видеть настрой пациента. Если человек настроен положительно, это помогает и медработнику, и пациенту. Мне кажется, что психологический компонент действительно оказывает существенное влияние на окончательный результат.

Как защитить себя от рака

— Когда чаще всего выявляют онкозаболевание?

— Чаще всего опухоль возникает у пациентов старше 50 лет. В этих возрастных группах риск онкозаболеваний значительно выше. Поэтому мы рекомендуем пациентам старше 50 лет максимально бережно относиться к своему здоровью и как минимум раз в год проходить профосмотры. Только так можно позаботиться о своем здоровье, принять меры для профилактики рака.

К сожалению, стопроцентного метода профилактики развития злокачественной опухоли не существует. Но есть факторы риска, на которые человек может повлиять. Например, отказаться от курения, контролировать массу тела, так как ожирение - это один из факторов риска развития злокачественных образований. Это многие другие привычки и рекомендации, относящиеся к здоровому образу жизни.

Есть факторы риска, на которые пациент повлиять не может. Например, это возраст. Мы понимаем, что с возрастом количество пациентов со злокачественными образованиями увеличивается.

Для рака молочной железы таким фактором может послужить раннее начало менструации с 12 лет или позднее ее окончание, после 50 лет. На эти факторы риска пациенты повлиять не могут.

— Является ли наследственность самым серьёзным фактором риска?

— Наследственность не является самым серьёзным фактором риска. Исследования показали, что при многих злокачественных образованиях наследственные формы составляют не более 5-10%.

— Как можно позаботиться о своём здоровье? Какие меры принять?

— Сегодня онкология – это современное направление медицины, которое имеет колоссальные возможности лечения пациентов. Но для нас важнее проводить профилактику, контролировать заболеваемость путем выявления ранних его форм, различных предопухолевых состояний у пациентов, которые не имеют никаких клинических проявлений. Они считают себя здоровыми и при отсутствии скрининга приходят к нам с более распространёнными заболеваниями.

Поэтому у нас введена обширная программа скрининга. Это скрининг рака молочной железы, скрининг рака шейки матки, скрининг рака предстательной железы, скрининг колоректального рака, который запущен в Башкирии одним из первых в России. Это диспансеризация, которая включает в себя все эти методы скрининга и профилактические осмотры.

- Спасибо за интересную беседу.