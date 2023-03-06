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Сегодня, 16:15

Жители Башкирии могут принять участие в конкурсе социальных проектов «Добрый огород -2023»

Жители Башкирии могут принять участие в конкурсе социальных проектов «Добрый огород-2023». Конкурс направлен на развитие аграрной самозанятости, городского садоводства и огородничества, а также на развитие аграрного волонтёрства и аграрной благотворительности. Общий грантовый фонд конкурса — 250 000 рублей. Максимальная сумма мини-гранта — 25 000 рублей.

«Передовой опыт жителей ряда регионов доказывает, что поддержку садоводов и огородников необходимо рассматривать как часть социальной политики, фактор активного долголетия, укрепления семьи, поддержки детства, получение молодыми людьми профориентационных и других важных навыков, а людьми разных возрастов — социальных связей», — отмечает инициатор акции, доктор наук, член Общественной палаты России Леонид Шафиров. 

Организаторами конкурса выступают Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи, Научный центр социально-экономического развития малых городов и сельских поселений при поддержке членов ОП РФ.

Желающие принять участие в конкурсе в срок до 15 апреля 2023 должны представить заявку в адрес оргкомитета по электронной почте [email protected] (с пометкой в теме письма — «конкурс_добрый огород_2023»).

Подробнее об условиях и организаторах конкурса можно узнать здесь.

Ранее «Башинформ» сообщал, что объем финансовой поддержки садоводов в Башкирии увеличили до 250 млн рублей.

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