Новости Башкортостана и Уфы
75.46
0
80.05
0
85.65
-0.18
-4 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 10:38

В Башкирии ограничили движение транспорта на трассе М-5 в сторону Челябинска

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Башкирии временно ограничили движение общественного транспорта и грузовиков на трассе М-5 «Урал», сообщает Упрдор «Приуралье». Речь идет об участке дороги от границы с Челябинской областью (1549 км) до развязки на Чебаркуль (1796 км).

Причиной стали сильный ветер, снегопад, метель и снижение уровня видимости. Ранее «Башинформ» писал, что на территории республики открыто движение на трассах  Р-240 Уфа — Оренбург и М-5 «Урал» на отрезках Р-240 Уфа — Оренбург — с 112 км  (Стерлитамак) по 220 км (н. п. Ира, Куюргазинский район) и М-5 «Урал» с 1480+000 (Уфа, Бурцево) по 1548+651 км (граница с Челябинской областью).

Автор:Иван Вавилов
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика