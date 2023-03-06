В Башкирии ограничили движение транспорта на трассе М-5 в сторону Челябинска

В Башкирии временно ограничили движение общественного транспорта и грузовиков на трассе М-5 «Урал», сообщает Упрдор «Приуралье». Речь идет об участке дороги от границы с Челябинской областью (1549 км) до развязки на Чебаркуль (1796 км).

Причиной стали сильный ветер, снегопад, метель и снижение уровня видимости. Ранее «Башинформ» писал, что на территории республики открыто движение на трассах Р-240 Уфа — Оренбург и М-5 «Урал» на отрезках Р-240 Уфа — Оренбург — с 112 км (Стерлитамак) по 220 км (н. п. Ира, Куюргазинский район) и М-5 «Урал» с 1480+000 (Уфа, Бурцево) по 1548+651 км (граница с Челябинской областью).