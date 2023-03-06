В Башкирии открыли движение на трассах  Р-240 Уфа - Оренбург и М-5 «Урал»

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Упрдор «Приуралье», с 06.00 6 марта движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта открыли на участках автодорог общего пользования федерального значения Р-240 Уфа - Оренбург - с 112 км (Стерлитамак) по 220 км (н. п. Ира, Куюргазинский район) и М-5 «Урал» с 1480+000 (Уфа, Бурцево) по 1548+651 км (граница с Челябинской областью).

Между тем из-за непогоды сегодня введены новые ограничения движения на трассе Уфа - Инзер - Белорецк.