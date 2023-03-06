На автодороге Уфа - Инзер - Белорецк введено временное ограничение движения из-за непогоды

На автодороге Уфа - Инзер - Белорецк введено временное ограничение движения. По данным пресс-службы ГИБДД по РБ, 6 марта, с 06.30 из-за неблагоприятных погодных условий (снега, мокрого снега, метели, снежных заносов, гололедицы, ограничения видимости) введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, большегрузных автомобилей на участке Уфа - Инзер - Белорецк - с 64 км по 204 км.

Ориентировочное время окончания ограничения движения - 12.00 6 марта. Время может быть изменено. Госавтоинспекция Башкортостана просит водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и воздержаться от выезда на дальние расстояния до наступления оптимальных погодных условий.