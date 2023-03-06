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Сегодня, 07:12

Разговор с министром, тают ледники, строится глэмпинг: новости России и Башкирии утром 6 марта

телеграм-канал Олега Голова
Фото:телеграм-канал Олега Голова

6 марта министр просвещения Сергей Кравцов проведёт занятие из цикла «Разговоры о важном» в одной из московских школ. Оно будет посвящено Году педагога и наставника в России. В 10.30 по уфимскому времени запланирована прямая трансляция в телеграм-канале министерства. Министр расскажет о запланированных мероприятиях, направленных на повышение престижа профессии педагога, символах Года педагога и наставника, об основателе научной педагогики в России Константине Ушинском, 200 лет со дня рождения которого отмечается в этом году, о реализации мер социальной поддержки учителей, о проектах, в которых школьники могут попробовать себя в роли наставника.

В Антарктиде зафиксирована самая низкая площадь льда за последние почти четыре с половиной десятилетия - 1,79 млн квадратных километров, что меньше прошлого рекорда на 136 тысяч квадратных километров. Такие темпы таяния ледников могут повлиять на глобальный климат. В Башкирии зима пока отступает неохотно, дожди со снегом, по прогнозу синоптиков, сменятся умеренными морозами.

В Благовещенске готовятся к предстоящему туристическому сезону, здесь в районе Большого острова строится глэмпинг, благоустраивается пляжная зона. К 1 мая место отдыха планируют открыть.

Аналитики Росстата назвали минимальную сумму, необходимую для приобретения фиксированного набора товаров и услуг. В среднем по России она составляет 20 415 рублей, а в Башкирии 18 435 рублей. Ранее «Башинформ» сообщал, что средняя зарплата в Башкирии превысила 49 тыс. рублей.

Подробнее об этих и других новостях – на сайте «Башинформа».

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