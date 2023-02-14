Стала известна средняя зарплата в Башкирии

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии за 11 месяцев 2022 года достигла 47 168 рублей, за ноябрь - 49 085 рублей. Это на 15,8 и на 15,7 процента соответственно больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. При этом реальная начисленная заработная плата, по сравнению с январем-ноябрем 2021-го, составила в республике 100,8 процента, сообщили статистики.

Напомним, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих за период определяется исходя из начисленного фонда заработной платы работников, деленного на среднесписочную численность работающих и на количество месяцев в периоде.

Начисленная зарплата включает налоги и удержания с работника. Социальные пособия, получаемые работающими из государственных и негосударственных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную зарплату.

Индекс реальной заработной платы рассчитывается для характеристики изменения покупательной способности заработной платы в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Исчисляется делением индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.

Как сообщал ранее «Башинформ», с 1 января 2023 года повысились прожиточный минимум, страховые пенсии для неработающих пенсионеров и минимальный размер оплаты труда. Индексация за 2022 год проходила в два этапа - с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 января 2023 года. Так, с 1 января страховые пенсии увеличены еще на 4,8%, прожиточный минимум – на 3,3%, а МРОТ – на 6,3%.

Средний размер страховых пенсий по старости для неработающих граждан с учетом повышения с 1 января 2023 года составит 21 864 рубля.

Прожиточный минимум на душу населения в Башкирии составляет 12 650 рублей, для трудоспособного населения – 13 789 рублей, для пенсионеров – 11 990 рублей, для детей – 12 271 рубль.

МРОТ вырос до 16 242 рублей. В Башкортостане с учетом районного коэффициента (1,15) МРОТ составляет 18678,3 рубля, для города Межгорья с учетом повышенного районного коэффициента (1,7) – 27 611,4 рубля.

Согласно подписанному сторонами социального партнерства соглашению о минимальной заработной плате в Башкирии на 2023-2025 годы, с 1 января 2023 года для работников внебюджетной сферы республики установлена минимальная зарплата в размере 19 743 рубля, а для работников бюджетной сферы – 18 678 рублей. Таким образом, рост минимальной зарплаты в регионе для внебюджетников составит 12,3%, для бюджетников - 6,3%.