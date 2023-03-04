В Уфе с 6 марта частично ограничат движения на улице Октябрьской революции. Как сообщили в столичной мэрии, планируется перекрыть 1/3 дороги на участке от улицы Цюрупы до Воровского.

Мера связана с переустройством инженерных сетей: газопровода, кабелей высокого и низкого напряжения, связи, теплотрассы, водопровода и канализации, устройством водоотводных лотков. Во второй половине весны объем проводимых работ увеличится и ожидается полное перекрытие улицы.

Как ранее сообщал «Башинформ», администрация заключила муниципальный контракт на ремонт улицы Октябрьской революции с компанией ООО «Дортрансстрой». Проект работы по обновлению дорожной сети на участке от улицы Ленина до улицы Сочинской общей протяженностью 1,8 км. Они поделены на два этапа.

Реконструкция проводится в рамках подготовки к празднованию 450-летия Уфы. Кроме того, запланировано расселение жителей из домов по этой улице. В новые дома переедут собственники 47 строений. 39 из них являются объектами культурного наследия. После ремонта проезжая часть заметно сузится, таким образом, улица поменяет свое значение и станет пешеходно-транспортной.