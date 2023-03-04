Тёплая атмосфера, интересные беседы и добрые дела: чем запомнился форум "Атайсал" в Башкирии

В Дюртюлях прошел четвертый зональный форум «Моя малая родина — Атайсал». В нем приняли участие представители 10 муниципалитетов Башкирии: городов Агидель и Нефтекамск, Бирского, Благовещенского, Дюртюлинского, Илишевского, Калтасинского, Краснокамского, Кушнаренковского и Янаульского районов.

Открылось событие с выставки, на которой участники представили наиболее значимые проекты, реализованные на своих территориях. Так, у хозяев площадки с начала действия программы реализовано 248 проектов, из них более 180 — за прошлый год.

Самым значимым дюртюлинцы назвали вклад депутата районного Совета, генерального директора ООО племзавод «Ленина» Альберта Давлетбаева. Он проспонсировал сразу ряд крупных проектов. Возвел в родном селе Суккулово мечеть, отремонтировал местный дом культуры, построил хоккейную коробку и обеспечил ребят формой. В деревне Мамадалево с его помощью в скором времени появится свой памятник Скорбящей матери. Сейчас площадка полностью готова, в апреле запланировано официальное открытие.

«Я развиваю свое родное село для молодых. Чтобы молодежь оторвать от гаджетов и компьютеров. Сейчас 40-50 детей занимаются хоккеем и фигурным катанием. Интересно, что в самом начале, когда только строили коробку они выходили, и у всех телефоны в руках были. А сейчас с удовольствием гоняют на льду. Значит, все не зря. Это же приятно, когда молодежь видит, что в деревне сейчас не хуже, чем в городе можно жить, все условия есть. Поэтому и вкладываюсь в социальные объекты. Это моя родина, я родился и вырос там, поэтому вкладываюсь в проекты. Мне уже заработанного хватит, деньги есть, пора и социалкой заняться. Без этого никак», — поделился с «Башинформом» Альберт Рафаэлович.

В тройку лидеров по количеству реализованных проектов вошел Краснокамский район. За два два года там воплотили в жизнь более 1,5 тысячи добрых дел. Выходцы района благоустраивают общественные пространства, ремонтируют школы и дома культуры, спонсируют установку памятников.

«Краснокамцы — люди, очень любящие свою малую родину, свои села, школы, те места, в которых они росли, воспитывались. И всегда оказывалась помощь земляками. И данный проект сделал более широким охват людей, которые вкладывают различные финансовые ресурсы, время, технику на благоустройство. Данный проект объединил любовью к своей малой родине и дал возможность реализоваться», — рассказывает секретарь Совета Краснокамского района Алексей Горбачев.

Утверждение, что краснокамцев не нужно уговаривать делать добрый дела, подтверждает пример выходца деревни Новый Актанышбаш, предпринимателя Айрата Муртазина.

Благодаря его финансовой поддержке в родной деревне Новый Актанышбаш огорожена территория школы, полностью обновлена система электроснабжения, закуплена оргтехника. Также благотворитель закупает для учеников подарки к честь Дня знаний и окончания учебного года, учредил ежегодную премию для отличившихся в учебе старшеклассников. По просьбе сельчан выделил деньги на то, чтобы перестроить бывшую библиотеку в мечеть. Сейчас Айрат Миркаламович активно поддерживает бойцов СВО и их семьи. К примеру, совсем недавно купил для земляков УАЗ «буханку». В интервью агентству «Башинформ» признался, что лучшая награда для него — радость и улыбки.

«Родина для меня такое понятие, вот как говорят, отца и мать не выбирают, так же Родину не выбирают. Она для нас священная и с возрастом она еще большую значимость приобретает. Для меня жизнь — служение для других. Когда делаешь людям добро, оно обязательно возвращается к тебе. И как-то на душе легче становится, когда видишь радостные лица детей, жителей родного края», — объяснил он свое стремление помогать.

Участники встречи подчеркнули, что наиболее значимым вкладом в поддержку проекта «Атайсал» за прошедший год стала помощь участникам спецоперации.

«В этом году наша основная забота была оказание всевозможной помощи нашим бойцам. Я сам в составе гуманитарного конвоя съездил к нашим военнослужащим. Они поблагодарили земляков, которые оказывают помощь. Потому что, как сказал Владимир Путин, наше дело правое», — сказал в своей приветственной речи глава Дюртюлинского района Риф Юсупов.

В каждом районе и городе сотни людей объединялись, собирая необходимое. А предприниматели ставили свои производства на «военные» рельсы. К примеру, Нефтекамск представила компания «Игла», которая с лета прошлого года начала отшивать экипировку для военнослужащих. Ранее они были микро-предприятием, которое занималось пошивом флисовой одежды. Теперь шьют от аптечек до бронежилетов. Владельцы ателье находят спонсоров, которые помогают в закупке материалов, отшивают необходимое обмундирование и отправляют гумконвоем в зону СВО.

«В ассортименте у нас сегодня есть бронежилеты, зоны защиты, подсумки, одежду. Сейчас большой дефицит аптечек, поэтому делаем упор на них. Ткани и другой необходимый материал закупаем, в основном, в Китае и Беларуси», — рассказал директор компании Антон Бочаров.

На форуме работали сразу несколько дискуссионных площадок, на которых обсуждали значимость объединения землячеств в современных условиях, патриотическое воспитание молодежи, проекты комплексных развитий территорий, повышение брендов, то есть узнаваемости и туристической привлекательности муниципалитетов.

Гости сошлись во мнении, что за годы пандемии люди соскучились по такому живому, личному общению. И договорились, что делегации районов и городов будут приезжать к друг другу в гости. То есть, форум стал не только площадкой обмена опытом, но и поводом объединиться, подружиться с соседями.

Как отметил в своем выступлении первый заместитель руководителя администрации Главы Башкирии Урал Кильсенбаев, в этом и была главная задача проекта. «Атайсал» не про то, как потратить на благотворительность большие суммы денег, не про массовое строительство социальных объектов, а объедение жителей Башкирии через добрый дела.

«С каждым семинаром, который у нас проходит, а это уже четвертый форум, появляются новые ощущения и слова. Сегодня появилась ассоциация, что это все настоящее. Потому что в зале другая атмосфера. Потому что это не концерт и не деловая встреча. Здесь сидят очень искренние люди, которые что-то в этой жизни делают такое особенное по зову души. А все, что связано с искренностью — оно настоящее», — сказал Урал Кильсенбаев.

Как ранее писал «Башинформ», цикл зональных муниципальных форумов «Моя малая родина — Атайсал» начался 18 ноября 2022 года в Аскино, сообщало информагентство «Башинформ». Второй форум прошёл 9 декабря в Кармаскалах, а 18 февраля единомышленники-меценаты собрались в Туймазах. Следующими эстафету подхватит Мелеузовский район.

Напомним, общественный проект «Атайсал» был запущен по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова в 2020 году для придания системности помощи меценатов своей малой родине. Год полезных дел для малой родины, объявленный в 2023 году, по сути стал продолжением проекта.

За два года на сайте «Атайсал» зарегистрировано более 16 тысяч заявок на общую сумму 1,5 млрд рублей. К реализации добрых дел уже привлечено 900 млн и более 4 тысяч человек. Чаще всего жители Башкирии облагораживают родники, кладбища, памятники воинам Великой Отечественной, строят и ремонтируют храмы и мечети.

Как сообщал Башинформ, предыдущий «Атайсал» прошел в Туймазинском районе, собрав представителей 11 муниципалитетов.