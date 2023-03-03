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Сегодня, 12:45

В Башкирии подешевели огурцы, колбаса и картофель

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Башкортостанстат опубликовал новые данные еженедельного мониторинга цен на товары и услуги по состоянию на 27 февраля. В соответствии с ними зафиксировано снижение цен на значительное количество продуктов питания.

Рекордсменом по снижению цены стали огурцы, они подешевели за неделю на 13,1%. Полукопченая и варено-копченая колбаса потеряла в цене 2,1%, а картофель – 1,8%. Немного подешевели также хлеб, бананы, соль, сливочное масло, сыр, куры, молоко. Стабильными остались цены на морковь, сахар-песок, баранину (кроме бескостного мяса), а наиболее существенно подорожали помидоры – на 2,2%.

Ранее «Башинформ» сообщал о намерении минтруда России повысить социальные пенсии с 1 апреля еще на 3,3%.

Автор:Роман Якимчук
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