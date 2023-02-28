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Вчера, 22:01

Минтруд предложил с 1 апреля повысить социальные пенсии еще на 3,3%

Минтруд России анонсировал возможное повышение выплат для некоторых категорий пенсионеров.

«Социальные пенсии с 1 апреля предлагается повысить еще на 3,3 процента в дополнение к проведенной в июне индексации на 10 процентов», — заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что традиционно индексация социальных пенсий проводится один раз в год — 1 апреля. В условиях высокой инфляции первого полугодия было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно для того, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен. С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января прожиточный минимум вырос еще на 3,3%. С 1 апреля на 3,3% возрастут и социальные пенсии, которые ежегодно увеличиваются по росту прожиточного минимума.

Предполагается, что индексация с 1 апреля 2023 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 млн пенсионеров. Обращаться в Социальный фонд России для перерасчета не требуется. Социальный фонд автоматически индексирует выплаты с 1 апреля и доставляет увеличенную пенсию по графику.

Напомним, получатели социальных пенсий — это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

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