В Башкирии определен куратор капремонта в школах по федеральной программе

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил ответственного за координацию и контроль капитального ремонта в школах и других общеобразовательных организациях республики по федеральной программе модернизации в 2023–2025 годах.

Как следует из официального распоряжения, опубликованного на портале правовой информации, эти процессы будет курировать заместитель премьер-министра правительства республики Илшат Тажитдинов.

Решение вступило в силу со 2 марта текущего года. Ранее «Башинформ» сообщал, что в селе Елань-Чишма Ермекеевского района по поручению Радия Хабирова строится новая школа.