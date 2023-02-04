В селе Елань–Чишма Ермекеевского района по поручению Радия Хабирова строится новая школа

Строительство школы в селе Елань – Чишма Ермекеевского района началось после того, как в 29 декабря 2018 года местные жители рассказали Радию Хабирову о том, что их деревня нуждается в новой школе и клубе. Тогда руководитель республики отметил, что сельчане сами должны решить, какой им объект важен в первую очередь и он даст поручение по итогам сельского схода начать работы по строительству.
Директор школы села Елань – Чишма Валентина Дмитриева рассказала агентству «Башинформ», что после обсуждения с районной администрацией было принято решение попросить построить школу, совмещенную с учреждением культуры.
Корреспонденты «Башинформа» 3 февраля побывали на месте строительства начальной школы на 40 мест, совмещенной с детским садом на 20 мест и детской школой искусств в селе Елань-Чишма.
«Вы же были у нас 4 года назад видели нашу школу, которая находится в пяти разных зданиях в основном деревянной постройки, возраст некоторых из них достигает 60-70 лет. Чтобы перейти из здания в здание детям в зимний период приходится постоянно одеваться, да и сами помещения уже давно не соответствуют современным требованиям. Мы остались единственными в районе, где остались деревянные здания. Когда к нам приехал Радий Фаритович и у нас открывали новый ФАП жители попросили его о новой школе и клубе и наша просьба была услышана. На сегодняшний в нашей школе обучается 37 детей. Надеемся, что ребятишек будет больше, так как молодежь начала возвращаться в село. Вы сегодня сами посещали наш уникальный животноводческий комплекс «ЭкоНива», где созданы новые рабочие места и поэтому у нас большие надежды. В новой школе будет и современный спортзал, своя большая библиотека, будет детская школа искусств и детсад, будет место, где собраться и населению для культурного досуга, так как клуб наш тоже был старый 1936 года постройки. Новую школу мы ждем с нетерпением, и надеемся, что на ее открытие приедет и Глава Башкортостана», - рассказала директор школы.
Отдельно от жителей села Валентина Дмитриева попросила поблагодарить руководителя республики за асфальтированную дорогу, которую проложили до села Васильевка и это позволило соединить Елань – Чишма качественной дорогой с райцентром. Напомним, проблему озвучили местные жители во время визита Радия Хабирова в район в 2018 году. Гравийно-щебеночная дорога весной и осенью создавала сложности для автолюбителей. Затраты на строительство составили порядка 90 млн рублей.
Проект новой школы в селе Елань – Чишма разработала проектное бюро «Архтамга» - разработчик проектов историко – культурного музейного комплекса «Шульган – Таш» и Евразийского музея кочевых цивилизаций.
«К каждому нашему объекту мы стараемся найти нестандартный подход. Здесь мы выбрали современный, минималистичный стиль. Мы выбрали односкатную кровлю, которая обращена во двор. За счет этого на входной зоне снег не будет скатываться с крыши, не будет сосулек, обеспечиваем безопасность детей.
Это также придает монументальность лицевой части. На входных группах мы сделали ниши, что позволило избежать козырьков. Откосы окон мы сделали разного цвета, синий цвет – это спорт, желтый – школа, зеленый – садик, красный – школа искусств. Здесь мы предусмотрели полный комплекс теневых навесов, спортядро, хозблок. Спортзал будет многофукциональным, его можно трансформировать в актовый зал и он будет работать как сельский клуб. В школе большие широкие окна, много будет света, осталось только достроить и увидеть наши задумки в деле», - поделился своим мнением с агентством «Башинформ» руководитель проектного бюро «Архтамга» Рустам Алибаев.
Директор подрядной организации – строительной компании из Сибая «Габбра» Нур Тажитидинов говорит, что новое учебное заведение вполне может стать полноценной средней школой, главное чтобы количество детей в Елань – Чишма и соседних селах росло.
«в 2021 году мы закончили фундаментные работы, в прошлом году возвели саму коробку здания. Теперь все зависит от дальнейшего финансирования. Если в ближайшие полмесяца пойдет финансирование мы вполне сможем завершить все работы и сдать школу к новому учебного году. Физически мы прошли самую трудоемкую часть работ. Впереди отделка, благоустройство, закупка оборудования и мебели – это затратные виды. У нас единый контракт на проектирование и ввод школы под ключ с поставкой оборудования. Очень надеемся завершить все работы в этом году и сделать сельчанам подарок к 1 сентября», - отметил Нур Тажитдинов.