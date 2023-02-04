В селе Елань–Чишма Ермекеевского района по поручению Радия Хабирова строится новая школа

Строительство школы в селе Елань – Чишма Ермекеевского района началось после того, как в 29 декабря 2018 года местные жители рассказали Радию Хабирову о том, что их деревня нуждается в новой школе и клубе. Тогда руководитель республики отметил, что сельчане сами должны решить, какой им объект важен в первую очередь и он даст поручение по итогам сельского схода начать работы по строительству.

Директор школы села Елань – Чишма Валентина Дмитриева рассказала агентству «Башинформ», что после обсуждения с районной администрацией было принято решение попросить построить школу, совмещенную с учреждением культуры.

Корреспонденты «Башинформа» 3 февраля побывали на месте строительства начальной школы на 40 мест, совмещенной с детским садом на 20 мест и детской школой искусств в селе Елань-Чишма.

«Вы же были у нас 4 года назад видели нашу школу, которая находится в пяти разных зданиях в основном деревянной постройки, возраст некоторых из них достигает 60-70 лет. Чтобы перейти из здания в здание детям в зимний период приходится постоянно одеваться, да и сами помещения уже давно не соответствуют современным требованиям. Мы остались единственными в районе, где остались деревянные здания. Когда к нам приехал Радий Фаритович и у нас открывали новый ФАП жители попросили его о новой школе и клубе и наша просьба была услышана. На сегодняшний в нашей школе обучается 37 детей. Надеемся, что ребятишек будет больше, так как молодежь начала возвращаться в село. Вы сегодня сами посещали наш уникальный животноводческий комплекс «ЭкоНива», где созданы новые рабочие места и поэтому у нас большие надежды. В новой школе будет и современный спортзал, своя большая библиотека, будет детская школа искусств и детсад, будет место, где собраться и населению для культурного досуга, так как клуб наш тоже был старый 1936 года постройки. Новую школу мы ждем с нетерпением, и надеемся, что на ее открытие приедет и Глава Башкортостана», - рассказала директор школы.

Отдельно от жителей села Валентина Дмитриева попросила поблагодарить руководителя республики за асфальтированную дорогу, которую проложили до села Васильевка и это позволило соединить Елань – Чишма качественной дорогой с райцентром. Напомним, проблему озвучили местные жители во время визита Радия Хабирова в район в 2018 году. Гравийно-щебеночная дорога весной и осенью создавала сложности для автолюбителей. Затраты на строительство составили порядка 90 млн рублей.