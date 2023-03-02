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Сегодня, 10:40

В Госсобрании Башкирии предлагают увеличить сумму командировочных расходов

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Госсобрании Башкирии выступили с инициативой увеличения командировочных. Соответствующий законопроект депутаты республики направили в Госдуму, сообщили информагентству «Башинформ» в пресс-службе башкирского парламента.

Изменения в Трудовом кодексе, о которых пишут парламентарии Башкирии, касаются пересмотра размера суточных, начисляемых работникам организаций во время служебной командировки, и создания правовых условий для их индексации.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачёва, предусмотренные действующим законодательством 100 рублей суточных были прописаны в постановлении РФ в далёком 2002 году. С тех пор цены на товары и услуги значительно выросли, а размер командировочных не пересматривался ни разу, отметил спикер.

«Сегодня это уже чисто символическая сумма, которая не покрывает даже стоимость обеда. Чтобы размер суточных менялся в соответствии с индексом потребительских цен, целесообразно привязать его к индексируемому показателю — минимальному размеру оплаты труда. В этом случае размер суточных будет определяться как 1/30 МРОТ. Сумма будет автоматически меняться вслед за индексацией МРОТ», — говорит Константин Толкачёв.

Константин Толкачёв также отметил, что сегодня многие организации начисляют своим работникам суточные сверх установленных 100 рублей. В этой части законопроект не меняет существующий порядок — работодатель при желании сможет выплачивать суточные в большем размере.

«Сегодня минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации составляет 16,2 тысячи рублей. В соответствии с концепцией законопроекта суточные при такой величине МРОТ составят 541 рубль. Президентом Российской Федерации поставлена задача с 2024 года произвести дополнительную индексацию МРОТ — с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится на 18,5% до 19,2 тысячи рублей. Если законопроект будет поддержан, то со следующего года работникам в период командировок будет начисляться 642 рубля в день. В Башкортостане эта сумма будет ощутимо больше, поскольку МРОТ рассчитывается с учетом повышающего районного коэффициента», — пояснил Константин Толкачёв.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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