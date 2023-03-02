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Сегодня, 10:28

В Башкирии за сутки от коронавируса скончался один человек

В Башкирии за минувшие сутки от коронавируса скончался один пациент, сообщили в минздраве республики. Коронавирусная инфекция выявлена у 263 человек. Всего с начала пандемии в республике COVID-19 болели 355 368 человек.

В настоящее время в стационарах лечатся 157 пациентов, в том числе 110 пожилых граждан. Амбулаторное лечение проходят 1930 больных, из которых 579 - старше 60 лет.

За сутки с выздоровлением выписались 183 человека.

Как ранее сообщало информационное агентство «Башинформ», в Башкирии, по данным координационного центра правительства РФ, за последние семь дней количество выявленных случаев заболеваемости составило 2060, что на 16% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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