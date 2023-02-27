В Башкирии уровень заболеваемости коронавирусом повысился на 16%

В Башкирии по данным координационного центра правительства РФ, за последние семь дней количество выявленных случаев заболеваемости составило 2060, что на 16% больше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил и. о. министра здравоохранения Башкирии Азат Рахматуллин.

В инфекционных госпиталях республики для лечения коронавируса развёрнуто 340 коек. Свободный коечный фонд составляет 33%.

Ранее минздрав Башкирии сообщал о суточном приросте заболевших коронавирусной инфекцией в количестве 296 человек. В стационарах сейчас находятся 156 ковид-заболевших, подавляющее большинство из которых пожилые пациенты. Амбулаторно лечатся более 2 тысяч человек, свыше 600 из которых — пациенты старше 60 лет, сообщало информагентство «Башинформ».

По словам Азата Рахматуллина, растёт и количество заболевших ОРВИ. Показатель на 10 тыс. населения составляет 99,9, что на 3,9% больше по сравнению с прошлой неделей.