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Сегодня, 10:56

Минздрав Башкирии сообщил новые данные о ковид-заболевших

Олег Яровиков, архивное фото
Фото:Олег Яровиков, архивное фото

Число заболевших коронавирусом в Башкирии снизилось за сутки до 296 человек, констатировали в республиканском министерстве здравоохранения.

Всего с начала пандемии в регионе заболели свыше 354,5 тысячи человек.

«В стационарах сейчас находятся 156 ковид-заболевших, подавляющее большинство из которых — пожилые люди, — отметили в минздраве Башкирии. — Амбулаторно лечатся более 2 тысяч человек, свыше 600 из которых — пациенты старше 60 лет».

Что касается вакцинации населения Башкирии, то оба компонента «антикоронавирусной» вакцины получили около 3,429 млн человек.

Как сообщал 26 февраля «Башинформ», в республике коронавирусная инфекцию выявлена за сутки у 311 человек.

Автор:Галина Бахшиева
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