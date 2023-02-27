Минздрав Башкирии сообщил новые данные о ковид-заболевших

Число заболевших коронавирусом в Башкирии снизилось за сутки до 296 человек, констатировали в республиканском министерстве здравоохранения.

Всего с начала пандемии в регионе заболели свыше 354,5 тысячи человек.

«В стационарах сейчас находятся 156 ковид-заболевших, подавляющее большинство из которых — пожилые люди, — отметили в минздраве Башкирии. — Амбулаторно лечатся более 2 тысяч человек, свыше 600 из которых — пациенты старше 60 лет».

Что касается вакцинации населения Башкирии, то оба компонента «антикоронавирусной» вакцины получили около 3,429 млн человек.

Как сообщал 26 февраля «Башинформ», в республике коронавирусная инфекцию выявлена за сутки у 311 человек.