В Башкирии создают три образовательных кластера в сфере промышленности

В республике за 2023 год появятся три образовательно-производственных кластера в колледжах по химической, горнодобывающей и машиностроительной отраслям. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в министерстве образования Башкирии.

«Кластеры появятся в городах Стерлитамак и Учалы в рамках федерального проекта «Профессионалитет». На их создание из федерального бюджета мы привлекли 300 млн рублей. Примерно такую же сумму выделяют правительство Башкортостана и предприятия республики», - рассказал министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин.

Между тем на базе уфимского машиностроительного колледжа уже работает кластер. Учебное заведение стало первым в регионе грантополучателем федеральных средств в размере 100 млн рублей. На выделенные средства приобрели дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, сделали капитальный ремонт учебного корпуса и общежития. Таким образом, появилась возможность готовить высококлассных специалистов для машиностроительной отрасли. Напомним, ранее «Башинформ» подробно писал о том, как выстроен образовательный процесс в уфимском колледже.

«В рамках проекта мы сократили сроки обучения, все учебные программы адаптировали под запрос работодателя. Благодаря проекту у нас в этом учебном году уже 676 студентов обучаются по целевым договорам, что составляет половину от контингента. Партнерство с ПАО "ОДК-УМПО" - это тот идеальный случай, когда в качестве заказчика на образовательные программы выступает именно предприятие», - считает директор колледжа Булат Мусин.

В России образовательные кластеры начали создавать в 2022 году для подготовки специалистов под целевой заказ предприятий и бизнеса. Также кластер предполагает актуализацию образовательных программ, учебных планов и повышение уровня квалификации преподавателей. Ожидается, что меры помогут решать потребности работодателей в системе подготовки специалистов в среднем профессиональном образовании.

Теперь получать гранты от государства смогут образовательные кластеры, которые готовят будущих специалистов в области СМИ, медицины, образования, креативной индустрии, сферы услуг, управления и туризма. Ранее господдержка направлялась только образовательно-производственным кластерам промышленной сферы.

В федеральном бюджете на поддержку таких кластеров ежегодно предусмотрено почти по 11 млрд рублей. Заявки на предоставление господдержки могут направлять регионы, а также федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся учреждения профессионального образования. Получить субсидии они смогут по результатам конкурсного отбора, который проводит минпросвещения.