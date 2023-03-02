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Сегодня, 11:25

В Башкирии продолжительность жизни увеличилась до 71,8 лет

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Продолжительность жизни в Башкирии увеличилась до 71,8 лет. Об этом заявил премьер-министр Андрей Назаров в ходе заседания правительства, на котором обсуждалось снижение смертности в регионе. По его словам, в 2022 году этот показатель уменьшился более чем на 26%. В результате республика заняла второе место в Приволжском федеральном округе.

«Предпринятые меры позволили увеличить продолжительность жизни в республике на 3,2% и довести до 71,8 лет, превысив установленное для региона целевое значение в 69,8 лет», — сказал Андрей Назаров.

Основными причинами смерти в Башкирии остаются болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины, болезни нервной системы, органов пищеварения и органов дыхания.

И.о. министра здравоохранения республики Азат Рахматуллин сообщил, что для снижения смертности принимается ряд мер. Например, регулярно проводятся заседания экспертного совета по кодированию причин смертности, в отдалённые районы выезжают передвижные медицинские диагностические комплексы и многопрофильные врачебные бригады «Поезда здоровья». Кроме того, проводятся диспансерное наблюдение пациентов с выявленными сердечно-сосудистыми заболеваниями, диспансеризация и телемедицинские консультации в формате «врач-врач», «врач-пациент».

Андрей Назаров подчеркнул, что для дальнейшего снижения смертности необходимо усилить работу по своевременному выявлению и лечению онкологических заболеваний.

«Важно принимать меры по снижению смертности в трудоспособном возрасте и от внешних причин», — отметил премьер-министр.

Андрей Назаров поручил министерству здравоохранения Башкирии уделить особое внимание районам республики с наибольшими показателями смертности и держать на контроле вопрос организации диспансеризации населения, а также совместно с главами муниципалитетов объяснять населению необходимость профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний.

Добавим, согласно долгосрочному прогнозу социально-экономического развития Башкирии, к 2036 году ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 73,66 года, что на 6% выше уровня 2021 года. По консервативному сценарию, возможный рост составит 3,9% до 72,18 года, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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