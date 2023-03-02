Первый форум добровольцев в Башкирии соберет всех организаторов волонтерской деятельности республики

В уфимском конгресс-холле «Торатау» 10 марта состоится I форум добровольцев Башкирии, на котором соберутся координаторы и активисты общественных волонтерских объединений, руководители муниципальных штабов, представители НКО, предприниматели и другие участники со всего региона.

Об этом в эфире передачи «Салям» из ЦУР сообщила председатель госкомитета республики по молодежной политике Яна Гайдук. Как напомнила она, в 2020 году из-за пандемии подобная встреча проходила в онлайн-формате.

«Мы ожидаем представителей НКО, бизнеса, муниципальных штабов — всех, кто делает добрые дела по различным направлениям. В рамках форума организуют выставку лучших практик в сфере волонтерства, насыщенную образовательную программу, общение в формате „вопрос-ответ“ и т. д. Также здесь будет работать психологическая лаборатория, специалисты которой проведут консультации и тестирование для всех желающих», — рассказала Яна Гайдук.

Кроме того, на площадке форума установят пункты сбора гуманитарной помощи и помощи бездомным животным.

«Как и в период коронавируса, в условиях проведения СВО в Башкирии работает региональный штаб акции взаимопомощи „Мы вместе“, штабы имени Шаймуратова, которые есть во всех муниципалитетах. Они помогают всем, кто в этом нуждается — по дому, по хозяйству, оказывают юридические консультации и другие виды поддержки», — добавила руководитель ведомства.

Подать заявку на участие в I форуме добровольцев республики можно по ссылке, писал «Башинформ».