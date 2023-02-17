Льготы бойцам ЧВК, центр Ozon, форум добровольцев: новости России и Башкирии утром 17 февраля

В 2023 году на территории ТОСЭР «Благовещенск» начнутся подготовительные и монтажные работы в рамках строительства оптово-распределительного центра маркетплейса Ozon. Об этом стало известно на «Инвестчасе», который традиционно провел Глава Башкирии Радий Хабиров. Первую очередь масштабного объекта на 60 тыс. квадратных метров планируют сдать в 2024-м. Общая же площадь складских помещений А-класса составит 93 тыс. «квадратов». Объем вложений в объект — 6 млрд рублей. Руководитель региона назвал центр крайне интересным проектом и поручил правительству сопровождать инвесторов до самого его запуска.

Для семей участников спецоперации в России, которые записались в ЧВК, могут быть введены меры поддержки и льготы по аналогии с мобилизованными и военнослужащими по контракту. Об этом информирует «Лента.ру» со ссылкой на заявление президента страны Владимира Путина. Речь идет как о бойцах подразделений «Вагнера», так и о добровольцах. «Мы сейчас рассматриваем этот вопрос. И добровольцы, и те, кто подписал контракт, и кто пришел в рамках мобилизации, они выполняют свой священный долг перед Родиной. И в этом смысле перед родиной все равны», — цитирует издание главу государства.

Паралимпиец из Башкирии Александр Давидович завоевал золото и серебро на международных соревнованиях в Белоруссии, сообщает глава Белебеевского района республики Азат Сахабиев. Спортсмену удалось успешно преодолеть лыжную гонку на 10 километров и открытую эстафету. Сегодня в составе сборной России из более чем 100 лучших биатлонистов и лыжников страны Давидовичу предстоит еще одно состязание в Минске.

В Башкирии 10 марта состоится I форум добровольцев республики, на который съедутся координаторы и активисты общественных волонтерских объединений, руководители муниципальных штабов, представители НКО, предприниматели и другие участники со всего региона. Об этом сообщил телеграм-канал «Молодежь Башкортостана». Мероприятие включает четыре трека — «Народное добровольчество», «Социальное волонтерство», «Патриотическое волонтерство» и «Культурное волонтерство». На форуме выступят региональные и федеральные эксперты, а также будут обсуждены вопросы развития сферы, актуальные тренды, направления и меры поддержки. Регистрация проходит до 3 марта.

Большинство жителей России любят и отмечают праздник Масленицы, поделились данными социологического опроса «Известия». В частности, 39% граждан считают Масленицу многовековой традицией и хотят сохранить ее, 36% любят встречаться в Масленичную неделю с близкими за столом с вкусной едой, а 15% воспринимают праздник как повод приготовить блины. По данным исследования, любимыми начинками для блинов у россиян являются сметана (58%), икра (46%), сгущенка (43%) и варенье (34%).

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