Новости Башкортостана и Уфы
75.25
+0.36
80.1
+0.59
84.54
+0.23
-5 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 09:33

На границе Башкирии и Челябинской области продлено ограничение движения на М-5 «Урал»

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Челябинской области продлено ограничение движения на М-5 «Урал». По данным дорожных служб, ограничение касается пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых транспортных средств, двигающихся из Башкирии в сторону Челябинской области до развязки на город Чебаркуль. Причина: сильный ветер, низовая метель, снегопад и ограничение видимости.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок в данном направлении.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что ограничение на данном направлении ввели вечером 1 марта.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика