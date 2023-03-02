На границе Башкирии и Челябинской области продлено ограничение движения на М-5 «Урал»

В Челябинской области продлено ограничение движения на М-5 «Урал». По данным дорожных служб, ограничение касается пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых транспортных средств, двигающихся из Башкирии в сторону Челябинской области до развязки на город Чебаркуль. Причина: сильный ветер, низовая метель, снегопад и ограничение видимости.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок в данном направлении.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что ограничение на данном направлении ввели вечером 1 марта.