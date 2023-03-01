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Сегодня, 22:28

На участке трассы М-5 граничащей с Челябинской областью введено ограничение движения

На участке трассы М-5 «Урал» от границы Башкирии с Челябинской областью до развязки на город Чебаркуль введено ограничение движения.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями: снегопад, сильный ветер, метель, ухудшение видимости, на трассе М-5 „Урал“ временно ограничено движение для  пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых транспортных средств»,  — говорится в сообщении Упрдор «Приуралье».

Ориентировочное время окончания ограничения движения 8 часов 2 марта. Время снятия ограничений может быть изменено по причине продолжения или окончания действия неблагоприятных погодных условий.

Водителям рекомендуется воздержаться от поездок в данном направлении.

Автор:Альфия Аглиуллина
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